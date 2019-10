Brexit noopt Gibraltar tot noodmaatregelen

De brexit kan vervelende gevolgen hebben voor Gibraltar, het Britse overzeese gebied aan het uiterste zuidpuntje van Spanje. Regeringsleider Fabian Picardo treft allerhande voorbereidingen om bevoorradingsproblemen voor het 6,8 vierkante kilometer grote territorium te voorkomen. Lege winkelschappen zijn volgens hem een reëel scenario.

„Mijn kerntaak als Chief Minister in de regering, is ervoor te zorgen dat Gibraltar voedsel heeft”, zei hij. Picardo zag tijdens een werkbezoek aan een lokale vestiging van de Britse supermarktketen WM Morrisson lege schappen, nadat Britse expats er flink inkopen hadden gedaan.

De supermarktketen wordt nu nog voornamelijk via wegtransport bevoorraad. De tijdelijk lege schappen zijn een voorbeeld van problemen die winkels in heel Gibraltar kunnen treffen als de brexit voor problemen aan de grens met Spanje zorgt. Alle goederen die naar Gibraltar moeten, zouden immers eerst een buitengrens van de Europese Unie moeten passeren.

In het geval van een no-dealbrexit zouden aan bij de grensovergang tussen Spanje en Gibraltar vertragingen van meer dan vier uur kunnen ontstaan. Dat staat in het zogeheten Yellowhammer-rapport van de Britse regering over noodscenario’s na een akkoordloos vertrek uit de EU.

De regering van Gibraltar zint op maatregelen om tekorten aan bepaalde goederen tegen te gaan. De overheid overweegt meer ruimte voor opslagfaciliteiten. Ook wordt gekeken naar alternatieve aanvoerroutes over zee of de lucht via Marokko of Portugal. Medicijnen worden al per vliegtuig aangevoerd.

Gibraltar voelt op economisch vlak al de gevolgen van alle onzekerheid. De Deense Jyske Bank verkoopt mede om brexitperikelen een filiaal in Gibraltar. Gokbedrijf Bet365 verhuist een groot deel van zijn in het gebied gevestigde activiteiten naar EU-lidstaat Malta.