Brexit; nog één keer kleur bekennen

Niet voor iedereen is het een blijde dag. Bijna de helft van de Britten stemde ooit tegen vertrek uit de Europese Unie, dus velen van hen zullen iets voelen van teleurstelling, verdriet en hier en daar misschien een kleine beetje woede. Voor een keertje mag het, die emotie.

Maar verwijt de Britten niet dat ze kleurloos met hun gevoelens in een hoekje kruipen. Voor- en tegenstanders van de brexit laten graag van zich zien en horen. Aan kleuren geen gebrek: sterren en strepen; net waar je voorkeur naar uitgaat.

Op de laatste dagen voor het afscheid uit de EU had dit ook iets van een laatste kans. Nog één keer kon je laten zien waar je voor stond. Vanaf nu is het immers allemaal weer normaal. Nu leven de Britten buiten de EU verder, net als de Noren en Zwitsers, en die hoor en zie je ook weinig.

Grote vraag is wat Nigel Farage gaat doen. Het vertrek uit de EU is zonder meer zijn levenswerk geweest, maar ook zijn inkomen. Hij zit al vanaf 1999 in het Europees Parlement (EP) en is daarmee een van de veteranen.

Van Farage kun je nog zeggen dat het zijn eigen wens was om het EP te verlaten. Veel anderen doen dit tegen hun wil. Ook die gevoelens mogen er zijn.

Sommige eurofielen blijven positief. Tot nu toe noemden ze zich ”remainers” (blijvers), maar er is nu een nieuw woord in omloop: ”returners” (terugkeerders). Wie weet wordt dat wel het woord van 2020.