’Brexit komt door Dad’s Army’

De Britse omroep moet ophouden met het eindeloos herhalen van de populaire oude serie Dad’s Army, in Nederland uitgezonden als Daar komen de schutters. Dit betoogt de Engelse tv-producente en auteur Daisy Goodwin in de Radio Times.

Goodwin verwijt de BBC de brexit stelselmatig op te dringen met de vele herhalingen van de circa tachtig afleveringen tellende serie. Daarin stelt een samengeraapt groepje onhandige vooral oude mannen, die niet meer voor militaire dienst geschikt zijn, zich in de Tweede Wereldoorlog in een Engels kustdorp als ‘Home Guard ’ te weer tegen de dreiging die van het continent komt.

De 57-jarige Goodwin vraagt de publieke omroep onpartijdig te zijn in de brexitdiscussie en dus om onmiddellijk met de serie te stoppen. Dad’s Army uit de jaren 1968-1977 is volgens haar veel invloedrijker dan bijvoorbeeld een brexitonderwerp in Newsnight, want volgens Goodwin kijken er tien keer meer mensen naar een herhaling van Dad’s Army.

Goodwin ziet ook gevaren in de serie, omdat veel Conservatieve politici zich volgens haar lijken te gedragen als de dorpelingen van de Home Guard, zoals bijvoorbeeld Captain Mainwaring, Corporal Jones, Sergeant Wilson en de gladde ritselaar Private Walker. In de laatstgenoemde ziet ze trekken van premierskandidaat Boris Johnson.