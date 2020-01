Brexit in zicht: Feest en verdriet op de veerboot

Het is onvermijdelijk: de Britten verlaten vrijdag de Europese Unie. De ene opvarende van de veerboot van Hoek van Holland naar de Engelse havenstad Harwich viert feest, de ander vertelt met tranen in zijn ogen over de pijn van de brexit.

Precies op tijd, om kwart over twee dinsdagmiddag, verlaat de boot de haven van Hoek van Holland. Het is prachtig weer, het zonnetje schijnt. Het is rustig aan boord, slechts weinig mensen wagen het drie dagen voor de brexitdag de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Er zijn vijftien voetpassagiers en een paar reizigers per auto. De decks met vrachtwagens staan daarentegen wel propvol.

Droombaan krijgen of kwijtraken door brexit

Al snel na het vertrek uit Hoek van Holland voorspelt de kapitein, met het oog op de weersomstandigheden, dat „het een comfortabele reis gaat worden.” Drie Nederlandse standbouwers reizen nog net voor de brexit naar Engeland af. „Nu verloopt alles snel en soepel. Maar als het na de brexit allemaal heisa wordt bij de grenzen, kies ik voor werkopdrachten uit een ander land dat wel makkelijk te bereiken is. Ik ga geen uren bij de grens wachten”, zegt een van hen.

De drie mannen zijn met hun vrachtwagens onderweg naar Londen, om stands te bouwen op de ICE 2020, een game-evenement. Over twee weken reizen ze weer terug naar Nederland. Het is nog even afwachten hoe dat zal gaan. „Kunnen wij onze spullen weer de grens mee overkrijgen? Waarschijnlijk wel, vanwege de transitieperiode die tot december gaat duren, maar de Kamer van Koophandel kon geen concreet antwoord geven toen ik belde.”

Een Brits echtpaar is ook onderweg naar Londen, waar het woont. Het stel nam het zekere voor het onzekere en besloot voor vrijdag alle spullen van hun dochter naar Amsterdam te verhuizen, waar zij sinds een aantal jaren verblijft. Vooral de 60-jarige man is emotioneel: „Ik was altijd zo trots om Europeaan te zijn, maar die identiteit ga ik nu verliezen.”

De Duitse Ulrich (52) is juist feestelijk gestemd. Hij waagt op de valreep de stap om in Londen te gaan wonen en werken. Hij kijkt uit naar de brexit en hoopt dat Duitsland het goede voorbeeld gaat volgen.

Ziet rederij Stena Line een toename of afname van passagiers, nu de brexit dichterbij komt? Die vraag blijft onbeantwoord. Een medewerker is overduidelijk: Een intern bericht is verstuurd naar alle meevarende collega’s waarin staat dat ze geen vragen van journalisten mogen beantwoorden.

Daarnaast wil Stena Line graag de privacy van medepassagiers beschermen. Opmerkelijk is dat het bedrijf zich in principe niet zo druk hoefde te maken over de bescherming van privacy, vrijwel iedereen aan boord die meewerkt, wil anoniem blijven.