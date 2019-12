Brexit heeft nog lange weg te gaan

De Britse premier Boris Johnson wil het brexitakkoord dat hij met de Europese Unie sloot nog voor Kerstmis in stemming brengen in het Lagerhuis, waar hij nu een ruime meerderheid heeft. Als hij het akkoord er dit keer wel doorheen weet te loodsen, zou de brexit formeel op 31 januari een feit zijn.

Maar daarmee komt het Verenigd Koninkrijk niet meteen helemaal los te staan van de Europese bondgenoten. Tijdens een overgangsperiode blijven de Britten zich aan de EU-regels houden. Die periode duurt tot eind 2020 en kan in principe worden verlengd.

De eerste prioriteit na brexitdag is het sluiten van een handelsakkoord met de EU. De Britten willen zo veel mogelijk goederen en diensten met de Europese blijven uitwisselen.

De EU heeft tijd nodig om het onderhandelingsmandaat te bepalen, waardoor de gesprekken mogelijk pas in maart beginnen. Voor het eind van juni moeten de Britten beslissen of ze de overgangsperiode willen verlengen, waardoor er grote tijdsdruk op de onderhandelingen komt te staan.

Johnson heeft laten weten dat hij niets voelt voor een verlenging van de overgangsperiode. Als eind juni geen akkoord is bereikt, kan Londen ook beslissen de EU zonder deal te verlaten. Als er wel een akkoord ligt, moet dat ook nog worden geratificeerd. Dat proces kan eveneens nog maanden in beslag nemen.

De onderhandelingen gaan niet alleen over de onderlinge handel, maar ook over de voortzetting van de samenwerking op het gebied van onder meer de veiligheid, waarvoor een apart akkoord moet komen.