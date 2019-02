Brexit en antisemitisme scheuren Labour

Onrust in de Britse Labourpartij. Zeven parlementariërs hebben maandag uit onvrede over de brexit en antisemitisme de partij verlaten. Er wordt gesuggereerd dat er nog meer zullen volgen.

De ontevredenheid over de koers van de grootste Britse oppositiepartij, die wordt geleid door Jeremy Corbyn, leidde tot het vertrek van de zeven leden. Wel lopen de persoonlijke motieven van de vertrekkende parlementariërs uiteen.

Zo zei politica Luciana Berger „beschaamd” te zijn over wat ze omschreef als „institutioneel antisemitisme” binnen de partij. Ze is zelf van Joodse komaf en verklaarde dat er een „cultuur van pesten, onverdraagzaamheid en intimidatie” heerst.

Labour is herhaaldelijk in opspraak geraakt door antisemitische incidenten. Partijleider Corbyn is bijvoorbeeld meermalen van antisemitisme beschuldigd omdat hij zich sterk maakt voor de Palestijnse zaak. Maar Corbyn heeft altijd ontkend een antisemiet te zijn.

Vicevoorzitter Tom Watson zei dat het vertrek van Berger een wake-upcall was voor Labour om de problemen met antisemitisme aan te pakken. „We zijn traag in het erkennen van ons probleem. En we zijn nog langzamer met het oplossen daarvan.”

Verraders

Ook vindt hij dat Labour „toleranter” moet worden. „Ik hou van deze partij, maar soms herken ik hem niet meer. Dat is de reden dat ik degenen die vertrokken zijn niet als verraders zie.”

Parlementariër Chris Leslie concludeerde op zijn beurt dat Labour is gekaapt door „extreem links.” Ook ziet hij Corbyn niet als een geschikte premier. Leslie zei dat de partijleiding ieder „tegengeluid over het brexitstandpunt van de partij heeft genegeerd en het partijbelang boven het landsbelang heeft gesteld.”

Peter Kyle, parlementslid van Labour, noemde het vertrek van de zeven een „zwarte dag” voor de partij. „Dit zijn vrienden van mij. Luciana is beschimpt en de partij uit getreiterd, de vertrekkers zijn zeker geen verraders. Dit is een emotioneel moment voor mij.”

Daarnaast verklaarde zijn collega Ian Austin dat andere parlementariërs van Labour er „hard over nadenken” ook te vertrekken, tenzij de problemen met antisemitisme worden opgelost.

De Labourleden, die zichzelf de Independence Group noemen, maakten maandagochtend hun besluit bekend tijdens een persconferentie. Labour beschikte tot deze scheuring 256 van de 650 zetels in het Britse Lagerhuis. Corbyn zei in een reactie „teleurgesteld” te zijn. Hij ging inhoudelijk niet in op het vertrek van de parlementariërs.

Over enkele dagen zullen de zeven opstandelingen een leider kiezen. Ze roepen collega’s van Labour en andere partijen op zich aan bij hun aan te sluiten. Mogelijk met succes, aldus de Britse omroep BBC dinsdag. Twee leden van de regerende Conservatieve Partij hebben de omroep laten weten dat ze overwegen de partij te verlaten om zich ook bij de nieuwe groep aan te sluiten. Dat vanwege hun onvrede over het huidige brexitbeleid van de regering.