‘Brexit-deal bijna rond’

De Britse regering en de EU zouden het bijna eens zijn over een regeling voor Noord-Ierland na de brexit. Dat meldt The Guardian. Volgens bronnen van de Britse krant komt de regeling neer op grenscontroles langs de Ierse Zee. Het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) zou formeel dan binnen het douanegebied van het Verenigd Koninkrijk blijven.

De grenscontrole langs de Ierse zee was voor de voorganger van premier Boris Johnson, Theresa May, nog onaanvaardbaar en ook de pro-Britse Noord-Ierse unionisten in het Lagerhuis van de DUP willen geen grens met de rest van het koninkrijk.

Maar met dit compromis zou Johnson toch kunnen zeggen dat Noord-Ierland helemaal bij de rest van het koninkrijk blijft horen, aldus The Guardian. Het ontwerpakkoord of -verdrag zou woensdagochtend gepubliceerd kunnen worden. Dan zou het nog net op tijd op de agenda komen van de Europese top donderdag en vrijdag in Brussel.