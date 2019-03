„Brexit belast Duitse economie enorm”

De brexit vormt een enorme belasting voor de Duitse economie en kost naar verwachting een half procent economische groei wanneer de Britten zonder akkoord uit de EU stappen.

Dat zei voorzitter Dieter Kempf van het Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), de overkoepelende vereniging van naar schatting 100.000 ondernemingen in de Bondsrepubliek, in gesprek met de Funke Mediengruppe.

Eén op de vier bedrijven in Duitsland die zakendoen met Groot-Brittannië zal zijn genoodzaakt mensen te ontslaan, schat Kempf. Volgens hem heeft de Duitse economie in de aanloop naar de brexit ook al grote schade opgelopen. Sinds het Britse referendum over de brexit in 2016 is de Duitse export naar Groot-Brittannië meer dan 5 procent gedaald. Dat staat haaks op de groei van de export naar andere EU-landen in die periode.