Brein van aanslagen Parijs uitgeleverd

Het vermoedelijke brein van de aanslagen in Parijs in 2015 is zondagochtend uitgeleverd aan Frankrijk. Peter Cherif werd eerder deze maand gearresteerd in Djibouti. „Hij ontvluchtte de Franse justitie, maar hij zal zich ervoor moeten verantwoorden”, twitterde de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

Cherif wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo, de moord op een agente in een buitenwijk van Parijs en de gijzeling van de joodse supermarkt Hyper Cacher. Daardoor kwamen zeventien mensen om het leven.