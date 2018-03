Brein achter enorme bankroof opgepakt

De man die vermoedelijk achter een gigantische reeks digitale bankroven zat, is opgepakt in het Spaanse Alicante. De bende van de man viel banken in meer dan veertig landen aan met schadelijke software (malware). De schade bedraagt volgens de Europese politiedienst Europol meer dan een miljard euro.

De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. De cybercriminelen gingen steeds op dezelfde manier te werk: eerst stuurden ze e-mails met besmette bijlagen naar medewerkers van banken. Die mails waren zogenaamd afkomstig van echte bedrijven. Als een nietsvermoedende medewerker de bijlage opende, werd de schadelijke software geïnstalleerd. Daarmee konden ze beetje bij beetje doordringen in de belangrijke systemen van banken.

De bende kreeg ook toegang tot de servers waarmee pinautomaten worden aangestuurd. Ze konden een automaat opdracht geven om geld ‘uit te spugen’. Een handlanger stond naast die automaat om het geld in ontvangst te nemen. De software kon er ook voor zorgen dat er meer geld op een bankrekening leek te staan, het saldo werd kunstmatig opgeblazen. Dat geld konden ze opnemen en wegsluizen.

De bende begon eind 2013 met een malware die Anunak wordt genoemd. Die werd later verbeterd. De nieuwe versies heetten Carbanak en Cobalt. Onder de getroffen landen zijn België, Spanje, Groot-Brittannië en Rusland. Nederland bleef voor zover bekend buiten schot.