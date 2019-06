Het brein achter de couppoging in een deelstaat van Ethiopië is gedood, meldden staatsmedia maandag. Het gaat om een generaal die met een aantal aanhangers op de vlucht was geslagen.

Bij de couppoging in de noordelijke staat Amhara kwamen zeker vier mensen om het leven. Onder de doden waren de opperbevelhebber van het Ethiopische leger en de hoogste gezagsdrager van Amhara.