Brein achter aanslag Teheran gedood

Volgens de Iraanse minister van Veiligheid, Mahmoud Alavi, is het brein achter de dubbele aanslag in Teheran door speciale eenheden van de politie gedood. „De commandant van de terroristen die het parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini aanvielen, is vandaag gedood”, zei Alavi zaterdag tegen persbureau Tasnim.

De terreuractie van een achttal jihadisten, verdeeld in twee groepen, kostte woensdag in de Iraanse hoofdstad zeventien mensen het leven. Verscheidene anderen raakten gewond. De auto waarin ze zich verplaatsten is zaterdag teruggevonden in het centrum van de stad. Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op

Alavi vertelde ook dat de inlichtingendienst de afgelopen maand bijna dagelijks wel terroristische cellen heeft ontdekt en uitgeschakeld, maar dat daar geen ruchtbaarheid aan is gegeven om de bevolking geen angst aan te jagen. Behalve het elimineren van het IS-kopstuk zaterdag, zijn ook nog zeven anderen gearresteerd op verdenking van banden met de terreurgroep. Vrijdag meldde justitie al 41 aanhoudingen.