Brein achter aanslag Chinees consulaat gedood

Door een zelfmoordaanslag in Afghanistan is de Pakistaanse separatist Aslam Baloch om het leven gekomen. Hij was een van de belangrijkste leiders van het Bevrijdingsleger voor Beloetsjistan (BLA) en wordt gezien als het brein achter de aanval op het Chinese consulaat in Karachi door drie mannen met explosieven vorige maand.

Het BLA verzet zich fel tegen de almaar toenemende invloed van China in deze Pakistaanse provincie, die rijk is aan grondstoffen en gas. Peking investeert onder meer fors in de haven van Gwadar in het zuiden van Beloetsjistan, niet ver van de grens met Iran.

Aslam Baloch werd met vijf metgezellen gedood in Aino Maina in de Afghaanse provincie Kandahar, waar hij al jaren woonde. De wagen waarin ze zaten werd opgeblazen bij een zelfmoordactie. Dat heeft een woordvoerder van de opstandelingenbeweging woensdag bevestigd. De verantwoordelijkheid is niet opgeëist.