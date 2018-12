Brein aanslagen Mogadishu geëxecuteerd

Het brein achter de aanslagen met autobommen door de islamistische terroristische organisatie al-Shabaab in de Somalische hoofdstad Mogadishu in 2017 is maandag geëxecuteerd. Dat meldt de aanklager van de militaire rechtbank in het Afrikaanse land. Door de aanslagen kwamen 26 mensen om het leven en raakten ongeveer veertig anderen gewond.

Volgens de aanklager is Abdikadir Abukar veroordeeld wegens de bomaanslag bij een hotel, waardoor tien mensen omkwamen. Ook zou hij achter de aanslag bij het ministerie van Sport zitten waardoor negen mensen werden gedood, en een aanslag bij een Italiaans restaurant waarbij zeven mensen het leven lieten.

Al-Shabaab wil de zwakke, door de Verenigde Naties gesteunde Somalische overheid omverwerpen en een strikte islamitische wet invoeren. De organisatie heeft gestaag terrein verloren sinds de vredeshandhavers van de Afrikaanse Unie tien jaar geleden arriveerden, maar voert nog steeds regelmatig bombardementen uit in de hoofdstad.

Afgelopen zaterdag kwamen nog dertien mensen om het leven door een aanslag met een autobom in Mogadishu. De aan al-Qaeda gelieerde groep eiste de aanslag vlak bij de residentie van de president in de stad op.