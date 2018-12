„Brein aanslag Charlie Hebdo in Franse handen”

De Franse politie heeft de lang gezochte terrorist Peter Chérif in handen gekregen. Dat heeft het blad Marianne vernomen uit overheidsbronnen. Chérif is een vriend van de broers Kouachi en wordt ervan verdacht het brein te zijn achter hun bloedige aanslag op Charlie Hebdo. Hij was sinds 2011 voortvluchtig en heeft de dodelijke schietpartij op de redactie van het satirische blad in Parijs vermoedelijk georganiseerd vanuit Jemen.

De jihadist, ook bekend als Abu Hamza en na zijn bekering tot de islam in 2003 snel geradicaliseerd, zou zijn gearresteerd in Djibouti en uitgeleverd aan Frankrijk.