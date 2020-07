Brazilianen slepen president voor strafhof voor aanpak corona

Braziliaans medisch personeel wil dat het Internationaal Strafhof in Den Haag de Braziliaanse president Bolsonaro vervolgt voor misdaden tegen de menselijkheid. Volgens een groep vakbonden in de gezondheidszorg faalde Bolsonaro bij de aanpak van de coronacrisis in het Zuid-Amerikaanse land.

De bonden, die zeggen ruim een miljoen gezondheidswerkers te vertegenwoordigen, hebben een dossier aan het tribunaal overhandigd. Het strafhof, dat zich buigt over oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide, is niet verplicht dergelijke klachten in behandeling te nemen. De bonden hopen op de eerste rechtszaak tegen een regering voor grootschalige dood en ziekte door falende volksgezondheid.

De vakbonden beschuldigen de regering van Bolsonaro ervan „crimineel nalatig te zijn” rond de coronapandemie en daarmee het leven van gezondheidswerkers en anderen in de Braziliaanse samenleving op het spel te zetten.

Bolsonaro vergelijkt het virus met een lichte griep. Onlangs bleek hij zelf positief. Hij verzet zich tegen maatregelen die besmetting moeten voorkomen. Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld, met ruim 87.000 coronadoden.

De regering van Bolsonaro „moet verantwoordelijk worden gehouden voor haar ongevoelige reactie op de pandemie”, aldus de vakbonden. Zij noemen de stap naar het Internationaal Strafhof een drastische maatregel, maar zij stellen dat Brazilianen worden geconfronteerd met een uiterst nare en gevaarlijke situatie door beslissingen van Bolsonaro.