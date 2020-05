Braziliaanse schrijver Sant’Anna (78) overleden

De Braziliaanse schrijver Sérgio Sant’Anna is op 78-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Dat meldde de nieuwssite G1 zondag.

Zijn zus Sonia Sant’Anna bevestigde de dood van haar broer. „Sérgio heeft ons verlaten”, schreef ze op Facebook. De auteur werd enkele dagen geleden naar het ziekenhuis gebracht met een vermoedelijke besmetting met het nieuwe coronavirus.

Sant’Anna wordt beschouwd als een belangrijke vertegenwoordiger van de stedelijke, moderne literatuur van Brazilië. Hij schreef romans en korte verhalen. Vier keer kreeg hij de belangrijke Braziliaanse literatuurprijs Prêmio Jabuti toegekend.

Zijn werken zijn vertaald in verschillende talen.