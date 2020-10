Braziliaanse proefpersoon voor coronavaccin overleden

Een Braziliaan die als proefpersoon een vaccin in ontwikkeling tegen het coronavirus kreeg toegediend, is overleden. Het Nationale Agentschap Gezondheidstoezicht (Anvisa) heeft dit woensdag bekendgemaakt. Anvisa stelt op de hoogte te zijn gesteld op 19 oktober en mag naar eigen zeggen om verscheidene redenen verder geen informatie over de patiënt verstrekken. De proefpersoon kreeg een vaccin van AstraZeneca-Oxford.

Het overlijden van de Braziliaan leidt echter niet tot het stopzetten van de proeven met het vaccin, berichtte de bij de ontwikkeling betrokken Universiteit van Oxford. Dit is in overleg met de Braziliaanse toezichthouders besloten, zo liet de Engelse universiteit weten.