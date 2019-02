Braziliaanse president nog week in ziekenhuis

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro moet nog een week op de intensive care van een ziekenhuis in Sao Paulo blijven nadat complicaties zijn opgetreden als gevolg van een operatie die hij een week geleden onderging. Bij die operatie werd een stoma verwijderd die hij nodig had toen hij door een steekpartij zwaar gewond was geraakt.

Bolsonaro heeft een koortsaanval overwonnen, maar de artsen vonden een ophoping van vocht in het gebied waar de stoma werd losgekoppeld van zijn darm. Dat is inmiddels met een drain afgevoerd, zei zijn woordvoerder generaal Otavio Rego Barros maandag. Bolsonaro heeft geen pijn of koorts meer, maar hij zal nog zeker tot volgende week maandag in het ziekenhuis blijven, zei hij.

In september vorig jaar werd Bolsonaro tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen het slachtoffer van een aanval door een geestelijk verwarde man met een mes. Hij raakte zwaargewond en moest een levensreddende operatie ondergaan.

Aanvankelijk werd gedacht dat de president woensdag of donderdag ontslagen zou worden uit het ziekenhuis, maar door de complicaties na de tweede operatie is dat uitgesteld.