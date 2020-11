Braziliaanse president Bolsonaro wil zelf geen vaccin

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro laat zich niet inenten tegen Covid-19. Maar hij beklemtoont dat de vaccins onmiddellijk worden gedistribueerd en toegediend zodra beschikbaar. Bolsonaro zei op sociale media dat het zijn recht is af te zien van vaccinatie. Het land heeft inmiddels honderd miljoen doses besteld van het vaccin uit de laboratoria van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford.

De conservatieve Bolsonaro won in oktober 2018 overtuigend de presidentsverkiezingen. Hij is dit jaar fel bekritiseerd over zijn aanpak van het coronavirus. Bolsonaro noemt het virus een soort griepje. Hij vindt dat het gevaar ervan wordt overdreven en dat strenge coronamaatregelen meer kwaad dan goed doen. Hij is in juli zelf besmet geweest en wordt ervan beschuldigd veel te laks te hebben gereageerd op het virus.

Bolsonaro wint volgens recente opiniepeilingen echter steeds meer aan populariteit, onder meer dankzij steunmaatregelen van zijn regering. De meeste Brazilianen hebben geen vaste baan en kunnen niet thuis werken of thuis blijven. Bij ruim 6 miljoen van de 210 miljoen Brazilianen is vooralsnog het virus vastgesteld, onder meer bij een hoop leden van de regering. Circa 5,5 miljoen patiënten zijn hersteld of hadden geen klachten. Het virus is volgens de autoriteiten meer dan 170.000 mensen fataal geworden.