Braziliaanse politie rolt ‘Air Cocaïne’ op

De federale Braziliaanse politie neemt 47 vliegtuigen in beslag van een bende die cocaïne en andere drugs over de wereld vloog. In deze politieoperatie die ‘Flak’ heet, zijn 54 arrestatiebevelen uitgevaardigd en meer dan tachtig bevelen tot huiszoeking. Bendeleider João Soares Rocha is in de deelstaat Pará gearresteerd, meldden Braziliaanse media. Zeker veertien andere verdachten zitten ook al achter de tralies.

Het onderzoek richt zich ook op andere deelstaten in het noorden, met name Tocantins waar belangrijke uitvalsbases van de bende waren in Palmas en Porto Nacional, circa 600 kilometer ten noorden van de hoofdstad Brasilia.

De bende bestond onder anderen uit piloten en luchtvaarttechnici. Ze heeft volgens de aanklagers in de jaren 2017 en 2018 zeker 23 vliegreizen uitgevoerd met aan boord telkens ten minste 400 kilo drugs. De drugs werden uit de producerende landen Bolivia en Colombia naar onder meer Brazilië, Venezuela, Suriname, Guatemala en Honduras gebracht. Uiteindelijk gingen de drugs naar markten in Europa, de VS en Brazilië zelf.