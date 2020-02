Braziliaanse politie muit, aantal moorden vervijfvoudigd

Het aantal moorden in de Braziliaanse staat Ceara, in het noordoosten van het Zuid-Amerikaanse land, is de afgelopen dagen bijna vervijfvoudigd. Sinds de militaire politie is gaan muiten om betere salarissen te krijgen zijn binnen twee dagen 51 mensen van het leven beroofd. Normaal bedraagt het aantal moorden per dag ongeveer zes. Dat heeft het Braziliaanse persbureau Agencia Brasil naar buiten gebracht.

De regering van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vrijdag besloten militairen en de nationale garde naar het gebied te sturen om de orde te herstellen. „Dit is ernstig. Als we ons in een staat van stedelijke oorlogsvoering bevinden, moeten we mensen sturen om dit probleem op te lossen”, aldus Bolsonaro.

Leden van de militaire politie besloten deze week te muiten nadat onderhandelingen over loonsverhogingen mislukten.