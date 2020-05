Braziliaanse politie doet haar grootste drugsvangst ooit

De Braziliaanse politie heeft de grootste drugsvangst bij een enkele actie in haar geschiedenis gedaan. In een vrachtwagen werd onder een lading maïs ongeveer 28 ton marihuana ontdekt.

De vondst werd gedaan in Ponta Porã in het zuiden van het land. Een vrachtwagenchauffeur viel bij politiemensen op door verdacht gedrag in een hotel bij de grens met Paraguay, aldus een verklaring. Toen de 38-jarige man met zijn vrachtwagen wilde wegrijden, hielden zij hem aan en ontdekten ze de drugs.

De chauffeur verklaarde dat de wagen al geladen was toen hij aan de rit richting São Leopoldo begon.