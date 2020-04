Braziliaanse minister wil overleg met bendes over coronavirus

De Braziliaanse minister Luiz Henrique Mandetta van Volksgezondheid wil dat de autoriteiten gesprekken voeren met drugsbendes en milities in sloppenwijken over hoe het coronavirus in toom kan worden gehouden. Het Zuid-Amerikaanse land is zwaar getroffen door de pandemie en vreest voor grote uitbraken in de dichtbevolkte favela’s die vaak niet beschikken over goede sanitaire en gezondheidsvoorzieningen.

Mandetta zei woensdag (lokale tijd) tijdens een persconferentie dat de regering realistisch moet zijn over wie de baas is in de sloppenwijken. „We moeten begrijpen dat dit de gebieden zijn waar de staat vaak afwezig is en drugshandelaren en milities de dienst uitmaken. Hoe slaan we een brug naar hen? Door met ze te praten, omdat ze ook mensen zijn. En ook zij moeten helpen.”

De minister vertelde dat autoriteiten een proefproject zijn begonnen in een favela om het coronavirus te beheersen, maar vertelde niet waar.

In Brazilië zijn 16.000 mensen besmet met het longvirus, meer dan achthonderd zijn gestorven aan de gevolgen ervan.