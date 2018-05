Braziliaanse minister verdacht van corruptie

De Braziliaanse openbaar aanklager heeft een aanklacht ingediend tegen landbouwminister Blairo Maggi. Hij zou in 2009 als gouverneur betrokken zijn geweest bij corruptiepraktijken in de staat Mato Grosso.

Maggi zou onder meer een rechter van een lokale rechtbank hebben betaald om met vervroegd pensioen te gaan zodat een handlanger van Maggi zijn post kon innemen. De handlanger wordt eveneens vervolgd.

Maggi ontkent de beschuldigingen, schrijft het ministerie van Landbouw in een persverklaring.

Tegen talrijke Braziliaanse politici onder wie zittende ministers, oud-presidenten en Congresleden lopen corruptieonderzoeken.

De voormalige president Luiz Inácio Lula da Silva werd in januari veroordeeld tot twaalf jaar cel. Toch voert hij de peilingen voor de verkiezingen later dit jaar aan in het politiek verdeelde land.