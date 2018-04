Braziliaanse minister Meirelles treedt af

De Braziliaanse minister van Financiën Henrique Meirelles heeft vrijdag bekendgemaakt dat hij aftreedt om zich te beraden op zijn toekomst. Meirelles overweegt zich kandidaat te stellen voor het presidentschap maar zou ook kunnen besluiten de verkiezingen in oktober in te gaan als running mate van de huidige machthebber Michel Temer.

„Ja, ik heb besloten te vertrekken. Ik wil nadenken over een mogelijke kandidatuur”, bevestigde Meirelles via WhatsApp. Naar verwachting zal onderminister Eduardo Guardia hem opvolgen. Die moet doorgaan met de maatregelen om het begrotingstekort te beteugelen en het vertrouwen in de Braziliaanse economie te herstellen.