‘Braziliaanse generaal tijdelijk nieuwe man op Volksgezondheid’

Generaal Eduardo Pazuello is voorlopig even de nieuwe minister van Volksgezondheid in Brazilië. Hij volgt met onmiddellijke ingang Nelson Teich op, die vrijdag opstapte na het zoveelste conflict met president Jair Bolsonaro over de aanpak van de coronacrisis. Teich was nog geen maand in functie. Half april ontsloeg Bolsonaro zijn voorganger Luiz Henrique Mandetta, ook na onenigheid.

Pazuello zal volgens de krant O Globo om te beginnen voor een week het departement van Volksgezondheid gaan leiden, tot er een definitieve oplossing is gevonden. Mogelijk blijft hij aan als minister, maar er worden ook andere namen genoemd, onder wie admiraal Luiz Froes en ex-minister Osmar Terra.

De eerste taak van Pazuello wordt waarschijnlijk het ondertekenen van een nieuw protocol voor het meteen toedienen van chloroquine aan coronapatiënten. Teich wilde dat malariamedicijn in tegenstelling tot Bolsonaro pas inzetten als een van de laatste redmiddelen voor zeer ernstig zieken, omdat er aanwijzingen zijn dat chloroquine geen of zelfs een averechts effect heeft.

Brazilië heeft inmiddels meer dan 220.000 bevestigde besmettingsgevallen, hoewel er in verhouding nog maar weinig is getest. Het aantal coronadoden nadert de 15.000.