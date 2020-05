Braziliaanse burgemeester vraagt hulp Greta Thunberg

De burgemeester van de Braziliaanse stad Manaus heeft de hulp ingeroepen van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg bij de bestrijding van het coronavirus in de stad die in het hart van het Amazonegebied ligt. „We hebben hulp nodig. We moeten de levens van de beschermers van het bos redden. We worden geconfronteerd met een ramp, een barbaarsheid”, zei Arthur Virgilio Neto in een videoboodschap op Twitter.

„Ik ken de invloed die je hebt en je vermogen om medeleven met anderen te voelen. Help de Amazone, die moet worden gered”, aldus de burgemeester. Manaus is zwaar getroffen door het coronavirus. Ziekenhuizen hebben een gebrek aan medische apparatuur en nemen soms hun toevlucht tot gekoelde containers om de vele lijken te bergen.

De 17-jarige Thunberg betaalde donderdag UNICEF 100.000 dollar (90.000 euro) om kinderen te beschermen tegen Covid-19. Ze ontving dit bedrag bij een prijs die ze kreeg van een Deense non-gouvernementele organisatie. Thunberg retweette zaterdag een verklaring van Greenpeace waarin het gebrek aan bescherming van inheemse volkeren tijdens de pandemie aan de kaak wordt gesteld. „Dit is volkomen onaanvaardbaar. De situatie in het Amazonegebied tijdens de coronaviruspandemie is echt alarmerend. We moeten de verdedigers van het bos verdedigen”, twitterde de klimaatactiviste.