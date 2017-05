Braziliaanse betogers eisen aftreden Temer

Na een oproep van vakbonden en sociale organisaties zijn in zeker vijftien Braziliaanse steden betogers zondag de straat opgegaan om het aftreden van president Michel Temer te eisen. De krant Jornal O Globo meldde dat er betogingen zijn in onder meer Rio de Janeiro, São Paulo, Recife en Belo Horizonte.

Het hooggerechtshof in het Zuid-Amerikaanse land gaf afgelopen week toestemming voor een onderzoek naar de gangen van Temer. Die wordt ervan beschuldigd dat hij akkoord ging met het omkopen van een belangrijke getuige in een corruptieonderzoek. De nieuwssite O Globo heeft opnames van een gesprek tussen Temer en twee hooggeplaatste medewerkers van vleesbedrijf JBS, die samenwerkten met het Openbaar Ministerie om zelf strafvermindering te krijgen. Dat gesprek deed vermoeden dat Temer zwijggeld had betaald.

Temer heeft ontkend dat hij omkoping heeft goedgekeurd. Hij is niet van plan om uit eigen beweging op te stappen, liet hij dit weekend weten.