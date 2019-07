Brazilië zoekt daders spectaculaire roof

In minder dan drie minuten tijd is op de vrachtafdeling van de drukste luchthaven van Brazilië, het vliegveld Guarulhos bij São Paulo, door acht overvallers circa 720 kilo goud geroofd. Het goud met een waarde van bijna 30 miljoen euro stond op het punt naar Zürich of New York te worden gevlogen.

Brazilië is veel gewend wat misdaad aangaat. Er zijn bijvoorbeeld in de eerste vier maanden van dit jaar circa 14.375 mensen door geweldsmisdrijven gedood, ongeveer 120 doden per dag. Bij de spectaculaire goudroof donderdag is geen schot gelost.

De daders arriveerden in twee auto’s in de kleuren van de federale politie en ze waren gehuld in politie-uniformen. De voorafgaande avond hadden ze een gezin van een beveiligingsbeambte van de luchthaven gegijzeld. Hij was een van de twee beveiligers die de daders bij aankomst overmeesterden om binnen te komen.