Brazilië toch open voor buitenlandse steun

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is bereid buitenlandse hulp bij het bestrijden van de bosbranden in de Amazone te aanvaarden, maar alleen als het land zelf de controle krijgt over de fondsen. „De soevereiniteit van Brazilië is niet onderhandelbaar”, zegt de woordvoerder van de president .

Volgens woordvoerder Rego Barros staat Brazilië niet lijnrecht tegenover Frankrijk. De verklaring lijkt te impliceren dat Bolsonaro zijn eerdere eis heeft laten vallen dat de Franse president Emmanuel Macron eerst zijn beledigingen moet terugnemen. Dan pas zou Brazilië bereid zijn 20 miljoen dollar aan fondsen van de G7 voor de bestrijding van de bosbranden te accepteren.

„Het essentiële punt is dat dit geld, bij binnenkomst in Brazilië, onder controle van het Braziliaanse volk valt, zei Barros.