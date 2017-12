Brazilië stuurt Venezolaanse diplomaat weg

De hoogste Venezolaanse diplomaat in Brazilië is daar niet meer welkom. De autoriteiten verklaarden Gerardo Delgado volgens de BBC tot persona non grata.

Venezuela is verwikkeld in een diplomatieke ruzie met meerdere Amerikaanse landen. Caracas besloot onlangs dat zowel de Canadese zaakgelastigde als de Braziliaanse ambassadeur het land moeten verlaten.

De relatie tussen Venezuela en Brazilië verslechterde nadat de linkse Braziliaanse president Dilma Rousseff was afgezet. Haar Venezolaanse ambtsgenoot Nicolás Maduro noemde dat „een rechtse staatsgreep”.

Canada en Brazilië hebben herhaaldelijk kritiek geuit op het regime van Maduro, onder meer vanwege de mensenrechtensituatie in het land. De Canadese regering stelde enkele maanden geleden sancties in tegen Venezolaanse topfunctionarissen.