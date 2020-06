Brazilië passeert Groot-Brittannië qua aantal coronadoden

Het aantal coronadoden in Brazilië heeft vrijdag het Britse aantal overtroffen en is na de Verenigde Staten het op één na hoogste ter wereld. Dat blijkt uit gegevens die zijn vrijgegeven door het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.

Brazilië rapporteerde in totaal 828.810 bevestigde gevallen van het longvirus, met 25.982 nieuwe infecties in de afgelopen 24 uur en nog eens 909 dodelijke slachtoffers. Daardoor steeg het dodental tot 41.828, aldus het ministerie. Volgens de laatste cijfers op de website van de Johns Hopkins universiteit zijn er in Groot-Brittannië tot nu toe 41.566 inwoners gestorven aan de gevolgen van corona.

In de VS zijn sinds de virusuitbraak bijna 115.000 Amerikanen overleden. Het Noord-Amerikaanse land telt wereldwijd de meeste coronadoden en -besmettingen. Brazilië staat op beide lijsten op plek 2.