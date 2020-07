Brazilië passeert grens van 1,5 miljoen coronagevallen

In Brazilië zijn het afgelopen etmaal ruim 42.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Daarmee passeerde het land de grens van anderhalf miljoen besmettingen tot 1,53 miljoen, meldde het ministerie van Volksgezondheid van het Zuid-Amerikaanse land.

Ook was er opnieuw een forse toename van het aantal doden als gevolg van het virus. Met 1290 nieuwe doden steeg het totaal aantal dodelijke slachtoffers van Covid-19 in het Zuid-Amerikaanse tot 63.174. Met deze cijfers telt het land na de VS de meeste besmettingen en de meeste doden.