Brazilië pakt veroordeelde Spanjaard

De Braziliaanse politie heeft een Spanjaard gearresteerd die was veroordeeld voor een vijfvoudige moord in 1977. De man leefde sinds 2001 onder valse naam in Brazilië.

De 63-jarige Carlos García Juliá was een van de gewapende neofascisten die in de jaren kort na de dood van dictator Franco een advocatenkantoor overvielen en vijf medewerkers doodschoten. Het was een van de bloedigste incidenten tijdens de omwenteling van dictatuur naar democratie in Spanje. García Juliá kreeg 193 jaar gevangenisstraf maar kwam in 1991 tijdelijk op vrije voeten. Hij verdween daarna.

De Braziliaanse politie begon een onderzoek tegen de Spanjaard toen bleek dat hij zijn tijdelijke verblijfsvergunning niet had verlengd. Spanje zal waarschijnlijk om zijn uitlevering vragen.