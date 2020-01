Brazilië opent nieuwe onderzoeksbasis op Antarctica

Brazilië opent deze week een nieuwe onderzoeksbasis op Antarctica. Die bevindt zich op de plek van een eerder poolstation, dat acht jaar geleden was verwoest door een brand.

Braziliaanse media berichten dat de overheid zo’n 90 miljoen euro heeft gestoken in de wederopbouw van de Comandante Ferraz-basis op het eiland King George. Die stamt oorspronkelijk uit 1984. Een brand legde het complex in 2012 grotendeels in de as. Er vielen toen ook twee doden.

Overzichtsfoto van de Comandante Ferraz-basis. beeld EPA

Het Chinese staatsbedrijf CEIEC bouwde de nieuwe onderzoeksbasis. Die bestaat uit zeventien laboratoria en woonruimte voor 64 mensen. De Braziliaanse marine meldt dat de officiële opening woensdag moet plaatsvinden. Die wordt bijgewoond door vicepresident Hamilton Mourao en minister Marcos Pontes van Wetenschap en Technologie.

Naast Brazilië hebben ook tientallen andere landen onderzoeksbases op het onherbergzame zuidelijke continent. In het Verdrag inzake Antarctica uit 1959 is vastgelegd dat Antarctica alleen voor vreedzame doeleinden mag worden gebruikt.