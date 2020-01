Brazilië: onrust om benoeming ‘creationist’

Critici zijn bezorgd dat het creationisme een plaats zal krijgen in het Braziliaanse onderwijsprogramma.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro benoemde zaterdag een evangelicale christen, Benedito Guimaraes Aguiar Neto, tot directeur van een overheidsinstituut dat toezicht houdt op studieprogramma’s van universiteiten.

Die beslissing leidde tot verontruste reacties onder wetenschappers, meldde het wetenschappelijke tijdschrift Science deze week.

Evolutiebioloog Antonio Carlos Marques van de Universiteit van Sao Paulo liet in Science weten dat het „volkomen onlogisch” is om op zo’n post iemand te benoemen „die onderzoek heeft gepromoot dat in strijd is met de wetenschappelijke consensus.”

Aguiar Neto was eerder rector van de Mackenzie Presbyterian University (MPU). Op deze universiteit heeft onderwijs in intelligent design (ID) een gewaardeerde plaats. ID stelt dat leven zo complex is dat het onmogelijk door darwiniaanse evolutie kan zijn ontstaan, maar dat daarvoor een intelligente ontwerper noodzakelijk is. Hoewel ID zich aan de wetenschappelijke methode houdt, kan het rekenen op kritiek van seculiere wetenschappers, die het zien als een vorm van creationisme.

De onrust onder wetenschappers wordt gevoed doordat Aguiar Neto zich onlangs heeft laten ontvallen dat ID in de basisopleidingen van Brazilië moet worden geïntroduceerd als „tegenhanger voor de evolutietheorie.”

Carlos Joly, biodiversiteitswetenschapper aan de universiteit van Campinas, vindt dat de benoeming „onzekerheid” creëert over hoe Capes de onderwijsprogramma’s zal gaan vormgeven. Capes is de agentschap van het Braziliaanse Ministerie van Onderwijs die verantwoordelijk is voor alle universitaire onderwijsprogramma’s in Brazilië.