Brazilië meldt recordaantal coronadoden op een dag

Het aantal doden door het coronavirus is in Brazilië gestegen 1349. Dat is voor de tweede dag op rij een recordaantal doden. Het geregistreerde dodental staat op 32.548.

In het Zuid-Amerikaanse land kwamen er 28.633 besmettingen bij. Zeker 584.016 mensen zijn besmet met het longvirus.

Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Eerder raadde de regering mensen aan om het malariamedicijn hydroxychloroquine uit voorzorg te slikken. Woensdag meldden onderzoekers dat het middel mensen niet beschermt tegen het coronavirus, maar dat het ook geen gevaarlijke bijwerkingen heeft.