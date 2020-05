Brazilië meldt opnieuw recordaantal coronadoden

In Brazilië zijn dinsdag 881 nieuwe coronadoden gemeld door de autoriteiten. Niet eerder was het dagelijkse aantal mensen dat overleed aan het virus zo hoog.

De coronacijfers blijven sterk toenemen in Brazilië. Van maandag op dinsdag kwamen er volgens de regering 9258 nieuwe besmettingsgevallen bij. In twee weken tijd is het totaalaantal bekende besmettingen bijna verdubbeld tot ruim 177.000.

In totaal zijn nu 12.400 mensen in het Zuid-Amerikaanse land gestorven aan het longvirus. Volgens medische experts liggen de werkelijke getallen waarschijnlijk een stuk hoger, doordat het land niet goed in staat is op grote schaal te testen.

Meerdere Braziliaanse gouverneurs en burgemeesters hebben strengere maatregelen ingesteld om de uitbraak van het virus in te dammen. In de staten São Paolo en Rio de Janeiro, die het hardst getroffen zijn door de coronapandemie, is de eerder ingestelde quarantaine verlengd tot 31 mei. In steden in het noorden en noordoosten van Brazilië zijn nog strengere lockdownmaatregelen ingesteld.

President Jair Bolsonaro is fel tegenstander van de stappen die staten en steden nemen om het virus te beteugelen. Bolsonaro noemde de ziekte eerder een „griepje” en vreest dat de maatregelen rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de economie.