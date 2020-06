Brazilië meldt als tweede land meer dan miljoen coronagevallen

Brazilië heeft als tweede land in de wereld meer dan een miljoen coronabesmettingen gemeld. De autoriteiten maakten vrijdag bekend dat bij nog eens 54.771 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het totale dodental door de uitbraak staat inmiddels op 48.954.

Het 210 miljoen inwoners tellende land stelde op 26 februari voor het eerst een besmetting vast. Sommige experts denken dat inmiddels al vele miljoenen mensen zijn besmet. „Het echte aantal is waarschijnlijk minstens 3 miljoen. Het zou zelfs zo hoog als 10 miljoen kunnen zijn”, zei een deskundige van een universiteit in São Paulo.

De uitbraak heeft geleid tot conflicten tussen president Jair Bolsonaro, die soms de Tropische Trump wordt genoemd, en gouverneurs die hardere maatregelen willen. Bolsonaro ziet niets in social distancing, heeft het virus een „griepje” genoemd en geneesmiddelen aangeprezen waarvan niet duidelijk is of ze effectief zijn tegen het coronavirus.

Het virus is voor zover bekend naar Brazilië gekomen via reizigers uit Europa. Het verspreidde zich vervolgens over grote delen van het land. Wereldwijd zijn alleen de Verenigde Staten zwaarder getroffen door de pandemie. Daar is melding gemaakt van meer dan 2 miljoen besmettingen en de dood van bijna 119.000 coronapatiënten.