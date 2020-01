Brazilië maakt raad voor Amazone om regenwoud te beschermen

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro richt een raad voor de Amazone op om het Braziliaanse regenwoud te beschermen. Die nieuwe raad moet volgens het staatshoofd ook zorg dragen voor de duurzame ontwikkeling van het bos.

Vicepresident Hamilton Mourao wordt de baas van de raad. „Hij gaat maatregelen overzien waar meerdere ministeries bij betrokken zijn”, aldus de president.

Bolsonaro zegt het regenwoud te willen beschermen, maar hij wil het gebied ook economisch ontwikkelen. Internationaal is er veel kritiek op het milieubeleid van Bolsonaro. Sinds hij in januari 2018 aan de macht kwam zijn er veel meer bosbranden en is er meer regenwoud gekapt.

Brazilië weigerde internationale hulp in de strijd tegen bosbranden, vanwege kritiek van leiders van andere landen, zoals de Franse president Emmanuel Macron. Later accepteerde Bolsonaro de miljoenen aan steun toch.

In Brazilië worden elk jaar grote stukken regenwoud platgebrand om landbouwgrond van te maken. Door de droogte verspreidt het vuur zich vaak snel.