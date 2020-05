Brazilië heeft na de VS de meeste coronabesmettingen

Het aantal mensen in Brazilië dat besmet is met het coronavirus is de afgelopen 24 uur gestegen met circa 20.000 en bedraagt nu ruim 330.000. Daarmee neemt het Zuid-Amerikaanse land wereldwijd plek 2 in qua besmettingen. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer ziektegevallen, bijna 1,6 miljoen.

Het afgelopen etmaal zijn ruim duizend Brazilianen overleden aan de gevolgen van de longziekte. Sinds het begin van de uitbraak stierven 21.048 inwoners, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Het werkelijke aantal geïnfecteerden en doden ligt vermoedelijk veel hoger, omdat het land pas laat is begonnen met testen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei vrijdag dat Zuid-Amerika het nieuwe epicentrum is geworden van het coronavirus. Binnen dat continent is Brazilië „het zwaarst getroffen”, aldus Mike Ryan van de WHO op een persconferentie. Ryan maakt zich vooral zorgen om Brazilië, dat het malariamedicijn hydroxychloroquine grootschalig wil gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. Vrijdag wees nieuw onderzoek erop dat het medicijn alleen maar extra gevaren met zich meebrengt en niet werkt tegen het virus.

Om het virus in te dammen, hebben meerdere Braziliaanse gouverneurs en burgemeesters strenge maatregelen ingesteld. President Jair Bolsonaro is daar fel tegenstander van. Hij noemde de ziekte eerder een „griepje” en vreest dat de maatregelen rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de economie.