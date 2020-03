Brazilië gaat buitenlandse vliegtuigpassagiers weren

Brazilië weert vanaf maandag buitenlandse vliegtuigpassagiers om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft het Braziliaanse ministerie van Justitie vrijdag bekendgemaakt.

De maatregel duurt dertig dagen en geldt niet voor buitenlanders die in Brazilië wonen. Een aantal staten en grote steden in het land is op last van gouverneurs en burgemeesters op slot gegaan vanwege de virusuitbraak.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro noemde de angst voor het coronavirus deze week „hysterisch” en wil dat bestuurders coronamaatregelen weer terugdraaien. Vrijdag zei de president in een toespraak dat de honger die de huidige maatregelen op termijn kunnen creëren mogelijk dodelijker zal zijn dan het coronavirus zelf.

In Brazilië zijn 3417 gevallen van het longvirus bekend en 92 patiënten overleden.