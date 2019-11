Brazilië: fors minder branden in Amazonegebied

De Braziliaanse autoriteiten melden dat het aantal branden in het Amazonegebied vorige maand ongekend laag was. Het nationale instituut voor ruimteonderzoek (INPE) registreerde via satellietbeelden 7855 branden. Dat is het laagste aantal in een oktober sinds in 1998 is begonnen met het bijhouden van die cijfers.

INPE geeft geen verklaring waarom het aantal branden zo laag uitvalt. De branden in het Amazonegebied zorgden dit jaar voor internationale onrust. President Jair Bolsonaro stelde eind augustus een verbod van 60 dagen in op het stichten van branden om land vrij te maken.

Brazilië kampt ook nog met branden in de onder toeristen populaire Pantanal. Dat draslandgebied staat bekend om de enorme biodiversiteit. Daar zijn vorige maand 2430 branden geregistreerd: het hoogste aantal in een oktober sinds 2002. De regionale autoriteiten melden dat een gebied is getroffen met een omvang van 122.000 hectare. Ter vergelijking: de provincie Utrecht heeft een omvang van ruim 155.000 hectare.