Brazilië en VS ‘op één lijn’ over branden

Brazilië en de Verenigde Staten vinden dat de internationale gemeenschap niets te zeggen heeft over de aanpak van de branden in het Amazonegebied. Dat zei de Braziliaanse minister Ernesto Araújo (Buitenlandse Zaken) na een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump.

„Ik denk dat we op één lijn zitten, dat de regeringen op één lijn zitten”, zei Araújo tijdens een bezoek aan Trump in het Witte Huis. „Hij en president Bolsonaro, en beide regeringen, zijn van mening dat landen soeverein zijn op hun grondgebied.”

Trump sprak eerder deze week al steun uit voor Bolsonaro. Die ligt internationaal onder vuur vanwege de branden in het Amazonegebied in zijn land. „Hij werkt heel hard aan de Amazone-branden en doet in alle opzichten geweldig werk voor de mensen in Brazilië”, twitterde de Amerikaanse president.

Minister Araújo zei dat het bezoek aan Trump ongeveer een half uur duurde. De zoon van Bolsonaro was ook meegegaan naar het Witte Huis. Eduardo Bolsonaro is in beeld om de nieuwe ambassadeur in Washington te worden.