Brazilië: crisis Venezuela bedreigt continent

De Braziliaanse president Michel Temer heeft hard uitgehaald naar de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Temer uitte zijn kritiek vanwege de uittocht van vluchtelingen uit Venezuela die leidt tot een immigratiecrisis aan de grenzen van de buurlanden.

„Het probleem van Venezuela is niet langer een intern politiek probleem. Het is een bedreiging voor de eendracht op het hele continent”, zei Temer in een televisietoespraak.

De Braziliaanse president heeft een besluit ondertekend om bewapende militairen in te zetten in de noordelijke provincie Roraima aan de grens met Venezuela, om de orde en de veiligheid van de Venezolaanse vluchtelingen te bewaken.