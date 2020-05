Brandweermannen gewond bij grote brand in gebouwen in LA

Door een explosie in het centrum van de Amerikaanse stad Los Angeles is zaterdagavond (lokale tijd) brand ontstaan in meerdere gebouwen en is een aantal brandweermannen gewond geraakt. Dat laat de brandweer weten.

De vlammen en de rook die vrijkwamen waren op kilometers afstand te zien, melden lokale media. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Maar via Twitter zegt de brandweer van LA dat mogelijk tien brandweermannen gewond zijn geraakt. Hoe ze eraan toe zijn, is onbekend.

Volgens de autoriteiten worden 230 brandweermannen ingezet om het vuur te bestrijden en zijn straten rondom het rampgebied afgesloten. Ter plaatse is een medische post ingericht die gewonde brandweermannen behandelt en vervoert.