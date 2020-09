Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Californië is een van de brandweerlieden om het leven gekomen. De Amerikaanse versie van Staatsbosbeheer heeft de identiteit van de man of vrouw nog niet bekendgemaakt. Het is ook nog niet bekend waardoor hij of zij is overleden.

De persoon stierf tijdens het blussen van een brand in San Bernardino National Forest, een groot bos ten oosten van de stad Los Angeles.