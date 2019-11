Brandweerlieden dood door mysterieuze explosie

Drie brandweerlieden zijn dinsdag in Noord-Italië gedood door een mysterieuze explosie in een verlaten boerderij. De politie houdt rekening met een mogelijk criminele daad.

Een team brandweerlieden was na middernacht afgekomen op een melding van een gaslek in het kleine plaatsje Quargnento in de regio Piemonte van het land, zei de politie. Aangekomen bij een verlaten boerderijgebouw stuitten zij op een brand. Tijdens de bluswerkzaamheden vond de explosie plaats. Het hele gebouw stortte in elkaar.

In een nabijgelegen pand vonden de autoriteiten een niet-ontplofte gasfles, een timer en een elektrische draad, zei de plaatselijke officier van justitie. „Dit alles brengt ons ertoe te geloven dat de explosie opzettelijk plaatsvond.”

Twee andere brandweerlieden en een Italiaanse politieman raakten gewond bij het incident.