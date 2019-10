‘Brandweer schoot tekort bij brand Grenfell’

De Londense brandweer is volgens een nieuw onderzoek ernstig tekortgeschoten bij de afhandeling van de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017. Bij die brand in de 23 verdiepingen hoge woontoren vielen 71 doden en raakten 77 mensen gewond.

In het openbaar onderzoek onder leiding van oud-rechter Martin Moore-Bick is in detail onderzocht hoe de avond van de ramp bij Grenfell verliep. Volgens het rapport was de brandweer onvoldoende voorbereid op een brand van deze proporties.

De brandweer instrueerde bewoners te lang hun appartement niet te verlaten. Dat besluit was volgens het onderzoek gebaseerd op een strategie die de Londense brandweer vaker gebruikt. De leidinggevende brandweerlieden schoten daarin tekort: levens zouden mogelijk zijn gered als bewoners juist eerder waren geëvacueerd.

De dodelijke brand in de Grenfell Tower ontstond volgens het rapport door kortsluiting in een koelkast op de vierde verdieping. Het vuur verspreidde zich snel doordat de gevel van het gebouw tijdens een renovatie was bekleed met een licht ontvlambare aluminiumstof.